Divorzio Totti-Blasi: lei non vuole il mantenimento ma la villa all’Eur

Diventano i figli il punto cardine della battaglia legale per il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice non avrebbe chiesto l’assegno di mantenimento all’ex marito, ma di continuare a vivere nella villa all’Eur dove attualmente abita con i tre figli ancora minorenni.

Entrambi gli ex coniugi hanno chiesto l’affidamento congiunto, ma resta da capire chi dei due Cristina, Chanel e Isabel vivranno principalmente, quali giorni e orari, con chi trascorreranno le vacanze, e come sarà suddiviso il calendario. Blasi, secondo Il Messaggero, non ha intenzione di cedere sulla villa e Totti è furioso all’idea che il nuovo compagno di lei, Bastian Muller viva in quella casa.

Ma sarà difficile che un giudice decida che Ilary debba traslocare, così come sembra improbabile che i due si possano alternare all’Eur.

Entro trenta giorni dal primo incontro top secret tra la conduttrice e l’ex calciatore, il giudice farà sapere quali sono gli accordi provvisori. Resta da capire se uno dei due presenterà istanza di addebito, cioè se daranno la colpa all’altro per la fine del matrimonio.

La vicenda dei Rolex e delle borsette

Procederà su un filone separato la questione dei Rolex e delle borsette, che ancora non è chiusa. Ilary Blasi ha preso gli orologi dalla cassetta di sicurezza perché li ritiene dei regali, ma Francesco Totti li rivuole indietro. Il giudice del processo civile ha chiesto un rinvio dell’udienza per ascoltare i testimoni.