Migranti, Alarm Phone: “500 persone in pericolo al largo della Libia”

La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere si sta dirigendo verso un’imbarcazione con a bordo 500 migranti, segnalata in pericolo al largo della Libia, in acque internazionali, da Alarm Phone. L’area sarà raggiunta in circa 10 ore di navigazione.

“Ci dicono che il mare è in tempesta. Il vento soffia a 27 nodi e le onde sono alte! Si trovano nella Sar di Malta. Temiamo per la loro vita! Le autorità europee coordinino subito i soccorsi! Abbiamo ripetutamente contattato il Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano aggiornando sull’urgenza della situazione. Nella nostra ultima chiamata, ci hanno suggerito di allertare il Centro di coordinamento di Malta, in quanto autorità competente. Chiediamo alle autorità di rispettare il loro dovere e soccorrere senza ritardi”.

L’allarme è stato lanciato ieri pomeriggio dall’Ong, che ha spiegato di aver “sollecitato le autorità ad avviare immediatamente un’operazione di soccorso”, anche perché quel tratto di mare in condizioni meteo avverse. Il post è stato ritwittato da Mediterranea Saving Humans.

Recuperati 32 migranti sull’isolotto di Lampione

La Guardia Costiera ha recuperato 32 migranti, tra cui 4 donne e 1 bambino, che erano bloccati sull’isolotto di Lampione. Sono stati necessari cinque diversi viaggi in elicottero, perché per le prossime ore le motovedette non potranno eseguire salvataggi a causa del mare forza 6. L’imbarcazione a bordo della quale i migranti sono arrivati in Italia non è stata trovata.