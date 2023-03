Papa Francesco ricoverato al Gemelli: le sue condizioni di salute

Il mondo è in apprensione per il Papa dopo che ieri la Santa Sede ha fatto sapere che è ricoverato per “un’infezione respiratoria”. Ma le notizie che arrivano sono positive: Francesco ha trascorso la notte al Policlinico Gemelli in modo tranquillo, “liscia come l’olio”, come ha scritto l’Ansa, citando una fonte dell’ospedale.

“Gli infermieri sono ottimisti, ritengono che le celebrazioni della prossima settimana delle Palme ci sarà. Salvo imprevisti”.

Papa Francesco in ospedale: esclusi problemi gravi

Il Santo Padre è arrivato al Gemelli ieri pomeriggio dopo un malore. Fin da subito sarebbero stati esclusi problemi gravi in seguito a una tac toracica ed esami alla saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Sono state annullate le udienze previste e gli appuntamenti in agenda. “La presidenza della Cei, a nome dei vescovi italiani, esprime vicinanza a Papa Francesco, assicurando la preghiera corale delle Chiese in Italia”, scrive la Conferenza episcopale italiana in una nota. “Nell’augurare al Santo Padre una rapida ripresa, la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti”.

Papa Francesco è già stato ricoverato al Policlinico Gemelli il 4 luglio 2021, per un intervento chirurgico programmato a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Ci è rimasto dieci giorni, per poi proseguire la convalescenza in Vaticano.