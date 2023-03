Proteste in Israele: Netanyahu rinvia la riforma della giustizia

Il primo ministro israeliano Benjamín Netanyahu ha deciso di sospendere l’attuazione della riforma giudiziaria proposta dal governo, nel tentativo di raggiungere un accordo con l’opposizione e anche di placare le proteste sociali in tutto il Paese.

“Per responsabilità nazionale ho deciso di sospendere la seconda e la terza lettura della legge (sull’elezione dei giudici) in questa sessione del Knesset, per avere il tempo di arrivare a un accordo più ampio, durante la prossima sessione parlamentare”. Queste le parole di Benjamín Netanyahu in un discorso in tv. “Ho fatto appello al dialogo e ricordo che non ci troviamo di fronte a nemici, ma a fratelli, non ci deve essere guerra civile”.

Netanyahu: “Minoranza di estremisti pronta a lacerare il Paese”

Poi ha attaccato l’opposizione, parlando di una “minoranza di estremisti pronta a lacerare il Paese, che usa violenza, appicca il fuoco, fomenta la guerra civile e fa appello alla disobbedienza”.

Dopo la sua decisione, l’opposizione si è detta pronta al dialogo. Netanyahu ha concluso il suo discorso dicendo che Israele “non può esistere senza esercito, la disobbedienza è la fine del nostro Stato: esigo dai capi dell’esercito che si oppongano a questa e non mostrare comprensione, va fermata”, riferendosi ai militari che hanno contestato la riforma della giustizia.