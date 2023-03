Papa Francesco col piumino bianco: la foto fake accende il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale

La foto di Papa Francesco col piumino ha fatto il giro del mondo ed acceso il dibattito sull’ennesima fake news ad opera dell’intelligenza artificiale.

Il Pontefice, avvolto in un piumino bianco, nella foto va in giro per Roma con un posa da trapper. Le immagini hanno fatto il giro del mondi in 24 ore, raccogliendo consensi e critiche.

Prima di Papa Francesco in piumino, la foto fake di Trump arrestato

Prima di coinvolgere il Santo Padre, uno degli ultimi episodi simili è stato quello che ha visto vittima Donald Trump, ad opera di Eliot Higgins. Le foto fake ritraevano l’ex presidente Usa arrestato. “Stavo solo scherzando. Pensavo che forse solo 5 persone le avrebbero ritwittate”, ha spiegato dopo essere stato sanzionato da Midjourney, il software usato per creare la foto falsa.

Nel caso di Papa Francesco è stato usato lo stesso programma, che è in grado di creare immagini da descrizioni testuali. Un utente ha chiesto di creare un Papa Francesco che drippa. La foto è arrivata su Twitter il 25 marzo intorno alle 16 ed attualmente conta 25,4 milioni di visualizzazioni circa.

“Questa è un’immagine falsa creata dall’intelligenza artificiale Midjourney e pubblicata su Reddit”, si legge ora sotto al post.