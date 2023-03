Concorrenza, caro-bollette e migranti: oggi il Cdm a Palazzo Chigi

Caro-bollette, dl concorrenza e codice degli appalti pubblici, migranti sono alcuni dei temi che verranno affrontati oggi in Consiglio dei Ministri che è convocato per le 17 a Palazzo Chigi. Fuori dall’agenda, le concessioni balneari.

Il codice degli appalti

Il nuovo codice degli appalti ha l’obiettivo di velocizzare i cantieri e snellire gli iter burocratici. Tra le norme, quelle per l’appalto integrato e che introducono la possibilità di scegliere tra affidamenti diretti o gara di appalto superiori a 5 milioni di euro.

Il caro-bollette

Per quanto riguarda il caro-bollette, l’esecutivo prevede un nuovo pacchetto per controllare il prezzo delle fatture. Troveranno spazio le proroghe fino al 31 giugno degli interventi in scadenza a fine mese. Lo stanziamento di 5 miliardi è notevolmente ridotto a circa un quarto del precedente da 21 miliardi varato nella Legge di Bilancio.

Nel pacchetto per calmierare i prezzi delle bollette è prevista la conferma dell’Iva ridotta al 5% su gas metano e per le famiglie verrà confermato il Bonus sociale, che oggi è destinato a una platea di 4.5 milioni di famiglie con Isee entro i 15mila euro.

Il governo sta studiando uno sconto sui consumi generalizzato per tutte le famiglie, che potrebbe cominciare in autunno e che non sarà legato all’Isee. Questo schema prevede che se il prezzo del gas salisse oltre una certa soglia, ci sarà una fascia di consumi protetta, a prezzi più bassi che premierebbe le famiglie virtuose che consumano di meno.

Fuori dal tavolo le concessioni balneari

Fuori dalle discussioni, come detto, il ddl sulle concessioni balneari. Le norme potrebbero essere inserite nel ddl annuale per la concorrenza. Al termine del Cdm, tra le amministrazioni centrali titolari del Pnrr, è stata convocata una Cabina di regia per fare il punto sulla verifica degli obiettivi rendicontati al 31 dicembre 2022, sul raggiungimento degli obiettivi in scadenza del primo semestre 2023 e sul Capito RePowerEu.

Migranti

Infine la Lega ha presentato vari emendamenti sul decreto Cutro, per la questione dei migranti.