Fabbrica di cioccolato esplode in Pennsylvania: 2 morti e 9 dispersi

Due persone sono morte e nove sono disperse a causa di una forte esplosione avvenuta ieri pomeriggio in una fabbrica di cioccolato a West Reading, in Pennsylvania, Usa.

Lo stabile è completamente distrutto e i media locali danno notizia di diversi feriti, alcuni dei quali sono già stati dimessi dagli ospedali. Il capo della polizia del Dipartimento di West Reading Borough, Wayne Holben, ha spiegato che l’esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 16.57 locali, provocando la distruzione della struttura e il danneggiamento di un edificio vicino.

La causa della deflagrazione resta ancora di chiarire. L’edificio della fabbrica è stato spostato di alcuni metri, come hanno detto i soccorritori. L’area circostante è rimasta agibile. L’azienda che ha subito l’esplosione è la RM Palmer Company, fondata nel 1948, impiega circa 850 addetti e in questo periodo lavorava a pieno regime per la produzione dei dolci per Pasqua.