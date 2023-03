Italia-Inghilterra, imponenti misure di sicurezza a Napoli

Imponenti misure di sicurezza sono state messe in campo a Napoli in occasione della partita di questa sera alle 20.45 tra l’Italia e l’Inghilterra. Si temono nuovi scontri tra le tifoserie, dopo quelli della finale degli Europei 2020 a Londra dell’11 giugno 2021, dopo la vittoria degli azzurri ai supplementari.

Parlando della formazione, Mancini non si è sbilanciato: “A centrocampo non abbiamo grandi problemi, c’è una scelta enorme e qualcuno è rimasto a casa ma rientrerà. In difesa pressappoco sono sempre gli stessi, mancherà solo Bonucci. Davanti qualcosa cambierà ma siamo abbastanza positivi”.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione di bevande super alcoliche in alcune zone della città dalle 7 alle 24 di oggi, oltre che nello stadio Diego Armando Maradona.

“Sono stati venduti sui 2.400, 2.500 biglietti per il settore ospiti, arriveranno in questo caso in ordine più sparso, alcuni con dei charter o voli di linea, altri in maniera differenziata”, ha spiegato il prefetto di Napoli Claudio Palomba dopo il comitato ordine e sicurezza.

“I tifosi verranno invitati a fare un passaggio alla stazione marittima, dove c’è un punto di ritrovo, laddove volontariamente vogliano passare lì abbiamo predisposto una ventina di pullman messi a disposizione dal Comune, da Anm, per essere poi trasportati allo stadio. A questo ovviamente dovrebbe poi seguire tutta l’attività di controllo e verifica, domani sapremo anche meglio le dislocazioni. Ci sarà un confronto tra la nostra polizia e quella inglese per fare un punto della situazione e capire come verranno distribuiti”.

Il prefetto Palomba: “Ritorno della Nazionale molto sentito a Napoli”

“Il questore di Napoli ha già concordato con il Dipartimento di pubblica sicurezza a Roma un congruo numero di rinforzi, proprio perché ci sia un controllo di massima sicurezza”, ha aggiunto il prefetto. “La Nazionale torna dopo dieci anni e per l’occasione anche lo stadio ha avuto alcuni aggiustamenti importanti, è molto sentito questo ritorno della Nazionale a Napoli”.