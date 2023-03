Visita per la pace. Così il presidente cinese Xi Jinping ha definito il viaggio che intraprenderà oggi, lunedì 20 marzo, a Mosca e che durerà fino a mercoledì. Incontrerà Vladimir Putin per rafforzare i rapporti tra i due Paesi e discutere del piano pubblicato nelle scorse settimane per arrivare al cessate il fuoco in Ucraina.

La prima visita a Mosca dopo il mandato di arresto per Putin

Al Cremlino Xi Jinping è molto atteso, tanto che è stata preparata per lui un’accoglienza imperiale com’era stato dieci anni fa, quando, fresco di nomina, arrivò a Mosca. Quella di Xi Jinping è anche la prima visita a Mosca, dopo che la Corte penale internazionale dell’Aja ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin.

Al momento, la Cina è l’unico Paese in grado di avviare un dialogo con la Russia. L’ultimo faccia a faccia tra Putin e Xi c’è stato a settembre 2022.

Mosca e Pechino, ha dichiarato Xi Jinping su Rossiyskaya Gazeta, sostengono “solo l’ordine mondiale basato sul diritto internazionale”. L’unica via di uscita dalla guerra, continua, è un “percorso verso una pace duratura” basato sul dialogo e il compromesso in grado di garantire una sicurezza comune.

Xi Jinping: “Pace possibile solo se tutti seguiranno le linee guida della sicurezza collettiva”

“Riconosciamo che le soluzioni non sono facili. Abbiamo un documento in 12 punti per la pace che rappresenta, per quanto possibile, l’unità delle opinioni della comunità mondiale, ma la soluzione al conflitto sarà possibile solo se tutte le parti seguiranno le linee guida del concetto di sicurezza collettiva”, ha aggiunto Xi Jinping.

Putin: “Mosca e Pechino combattono minacce comuni”

Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, ha risposto a Xi Jinping con una dichiarazione sul Quotidiano del Popolo, voce del partito comunista cinese, dichiarando che Mosca e Pechino combattono “minacce comuni” e questo rende il rapporto tra loro “costantemente più forte”.