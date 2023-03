Da un anno il circolo Il Faro rischia la chiusura, eppure ancora oggi non è stato trovato un accordo con la Croce Rossa Italiana, il soggetto che contesta il contratto d’affitto di questa realtà sportiva e sociale del Municipio XII di Roma.

Già nel maggio scorso i responsabili “Il Faro”, circolo romano con una storia lunga 18 anni, avevano lanciato l’hashtag #nonspegneteilfaro con il chiaro obiettivo di attirare attenzione mediatica su un fatto: la Croce Rossa Italiana, proprietaria della sede, rivendica il possesso dello spazio, contestando in tribunale il contratto di locazione stipulato dalla Fondazione il Faro, che scadrà a luglio 2023.

Nel giugno 2022 sarebbe dovuta arrivare la sentenza, mai emessa. Perciò negli ultimi giorni è iniziata un’interlocuzione tra il presidente del XII Municipio Elio Tomassetti e CRI, che avrebbe prodotto a una piccola apertura da parte dell’associazione, che però potrebbe non coinvolgere direttamente gli attuali inquilini.

Circolo “Il Faro”, parla uno dei responsabili:”

Inews24 si è recata sul posto per conoscere Enrico Zanchini, uno dei responsabili del circolo “Il Faro”, e scoprire più da vicino il caso. “Anche qualora la sentenza ci desse ragione – ci sottolinea Zanchini -, il contratto d’affitto scadrebbe a luglio“, causando l’ineluttabile fine di questa realtà.

Il 6 marzo 2023 la Croce Rossa Italiana ha incontrato il presidente del XII Municipio di Roma, per “trovare una modalità che possa permettere a questo spazio di rimanere uno spazio al servizio del territorio – racconta Zanchini -. Noi speriamo che possano trovare anche le strade formali, attraverso una messa a bando che ci garantirebbe a noi o a qualcun altro, ma è chiaro che con la nostra storia qua dentro speriamo di essere noi, di continuare a fare quello che per 18 anni stiamo facendo“.

Insomma, ormai lo stato di emergenza è palese per “Il Faro”. Per questo motivo, oltre al famoso hashtag, i responsabili del circolo stanno raccogliendo firme attraverso una petizione online, sostenuta anche da numerosi vip.

Circolo “Il Faro”, la posizione di Croce Rossa Italiana

La redazione di Inews24 ha chiesto a Croce Rossa Italiana un’intervista a un rappresentante dell’associazione per commentare la vicenda.

In risposta l’ufficio stampa ha inviato il comunicato stampa emesso il giorno dell’incontro con il presidente Tomassetti, “ribadendo che da parte della CRI non c’è alcuna volontà di dismettere l’area di sua proprietà a fini di utilità sociale e del territorio, ma che è necessario attendere il giudizio del Tribunale di Roma per fare chiarezza sulla validità del titolo di detenzione degli spazi“.

In aggiunta, “si conferma che da parte della CRI vi è l’assoluta volontà di mantenere lo spazio al servizio del territorio di concerto con le Istituzioni locali nel rispetto delle normative e modalità cui è soggetta l’Associazione nella gestione del proprio patrimonio immobiliare“.