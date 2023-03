Torino-Napoli: un match che ha segnato, ancora una volta, lo strapotere degli azzurri sul campionato. La squadra di Spalletti si è imposta con un secco 4-0 che non ammette repliche. Per lo scudetto, ormai, manca solo la matematica. Una giornata di festa per gli azzurri che, purtroppo, è stata caratterizzata anche da un brutto episodio avvenuto sulle tribune dello stadio Olimpico-Grande Torino. Ad assistere al match c’era anche il noto chef Antonino Cannavacciuolo, grande tifoso del Napoli, che proprio a Torino possiede un suo rinomato bistrot. Lo chef, affacciato dal parapetto della tribuna, è stato pesantemente insultato dai sostenitori granata.

Lo chef, originario di Vico Equense, è stato così preso di mira dai sostenitori di casa. Alcuni cori a dir poco offensivi, insulti, qualche parola di troppo. La “colpa” dello chef è semplicemente quella di essere un accanito tifoso della squadra partenopea. Passione che non ha mai celato, nemmeno durante le puntate del celebre cooking show che lo vede tra i giudici. Certamente i tifosi del Torino erano più che frustrati dal risultato, con la squadra di Spalletti che ha tenuto il predominio del gioco per quasi tutti i 90 minuti. Ciò di certo, però, non giustifica un atteggiamento simile nei confronti di un sostenitore della squadra ospite, chiunque egli sia.

Insulti a Cannavacciuolo, la reazione dello chef

Cannavacciuolo, dal canto suo, non si è tenuto passivamente gli insulti. Guardando verso i tifosi che lo insultavano, ha cominciato a dire “Venite qua! Venite qua!”. Con un eloquente gesto della mano, che invitava i suoi contestatori ad avvicinarsi. Immagini immortalate dai numerosi smartphone presenti allo stadio e finite, immancabilmente, su TikTok. D’altra parte, l’irritazione dello chef di Villa Crespi è ben comprensibile, dato che voleva semplicemente godersi il regalo fattogli per la Festa del Papà dalla sua famiglia. Un pomeriggio di sport rovinato dai cori beceri di alcuni che non ha intaccato, di certo, la gioia del Napoli e dei suoi sostenitori per il predominio assoluto in campionato.