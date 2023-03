Un geyser d’acqua è arrivato fino al quarto piano delle palazzine in via San Giacomo dei Capri, a Napoli. Siamo nella zona collinare del Rione Alto, non vicino la zona ospedaliera. A lanciare l’allarme sono stati i residenti, che si sono visti letteralmente entrare l’acqua in casa. A causare il potente getto d’acqua è stato forse un camion che, transitando su via San Giacomo dei Capri, ha tranciato un tubo. I diversi filmati postati sui social mostrano come il geyser abbia invaso le abitazioni, oltre ad aver allagato tutta la zona circostante.

Il camion, secondo quanto testimoniato dai residenti, ha tranciato il tubo ed è andato via. Ora le auto si ritrovano a dover passare sotto il getto d’acqua, che peraltro è potabile e andrà tutta sprecata. I tecnici del Comune di Napoli sono intervenuti per ripristinare lo stato dei luoghi. Il traffico, in una zona di per sé già congestionata per la vicinanza degli ospedali e di numerosi uffici, è chiaramente impazzito. Non è la prima volta che in zona accade un episodio simile. Nel novembre 2019, nello stesso punto e sempre per l’impatto con un mezzo pesante, un tubo dell’acqua era stato tranciato. Il getto d’acqua aveva raggiunto i cinque metri di altezza, sfiorando i piani più alti delle palazzine in zona.