Il comando europeo delle forze armate Usa ha rilasciato il video che riprende il momento dello scontro verificatosi martedì sul Mar Nero. A impattare sono stati un drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo. Le immagini descrivono il momento critico del contatto a mezz’aria. Il quale, secondo il Pentagono, è durato dai 30 ai 40 minuti. Mostrando la telecamere del drone MQ-9 Reaper puntata all’indietro, verso la sua coda. Dopodiché si vede il jet russo Sukhoi SU-27 che si avvicina all’obiettivo. Nel momento in cui è vicino, il caccia scarica carburante mentre intercetta il drone.

In un altro momento del filmato, il jet compie un altro sorpasso. Mentre si avvicina scarica, nuovamente, del carburante. Il video del drone si interrompe bruscamente quando il jet da combattimento russo si scontra con l’MQ-9 Reaper, danneggiando l’elica e costringendo il comando statunitense a far precipitare il drone nel Mar Nero, in acque internazionali a Sud-Ovest della Crimea. La Russia nega che la collisione sia avvenuta volontariamente. Durante la discesa del drone, due funzionari Usa hanno riferito alla Cnn che gli operatori hanno cancellato da remoto il software sensibile del drone.

ìIl rischio che materiali segreti possano cadere in mano russa è quindi scongiurato. Nella giornata di ieri, 16 marzo, il coordinatore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, ha dichiarato alla “Cnn This Morning” che il drone non era stato recuperato e che “non era sicuro” che gli Stati Uniti sarebbero stati in grado di recuperarlo. Difatti il velivolo giace tutt’ora nel fondali del Mar Nero.