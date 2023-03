Rai, la multa Agcom per la pubblicità occulta a Instagram a Sanremo

C'è poi il caso delle riprese sulla nave di Costa Crociere, andate in onda senza la scritta "contratto promozionale". La Rai avrà trenta giorni per fare le sue controdeduzioni.

L’Autorità garante delle telecomunicazioni sarebbe pronta a multare la Rai per Sanremo 2023. A dare la notizia, il quotidiano Il Messaggero, che anticipa la decisione dei commissari circa l’accusa di pubblicità occulta.

L’Agcom si riunisce oggi per ascoltare il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni. Dopodiché potrebbe arrivare una multa che si preannuncia salata e come come prevede il Testo Unico dei Servizio Audiovisivi si aggira tra i 10mila e i 253mila euro.

La contestazione più importante è quella della pubblicità occulta per Instagram attraverso le dirette di Chiara Ferragni e Amadeus, dal momento che il profilo aperto in diretta, Amadeusonoio, è arrivato a 2 milioni di follower.

Non solo Instagram: c’è anche il caso Costa Crociere

E siccome non ci sarebbero contratti di sponsorizzazioni, si rischia anche la contestazione di danno erariale nei confronti della Rai. C’è poi il caso delle riprese sulla nave di Costa Crociere, andate in onda senza la scritta “contratto promozionale”. La Rai avrà trenta giorni per fare le sue controdeduzioni.