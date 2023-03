Credit Suisse: arrivano 54 miliardi di dollari dalla Banca Centrale

Credit Suisse assume un’azione “decisa per rafforzare preventivamente la sua liquidità con l’intenzione di esercitare la sua opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri”, circa 54 miliardi di dollari “dalla banca centrale svizzera”.

La notizia arriva proprio dall’istituto n una nota dopo il tracollo in Borsa di ieri. “Questa ulteriore liquidità sosterrà le attività core e i clienti mentre Credit Suisse prende le misure necessarie per creare una banca più semplice e concentrata sulle necessità dei suoi clienti”, afferma l’istituto, che oltre a rafforzare la liquidità si offre per riacquistare debito per circa 3 miliardi di franchi.

L’ad Alrich Koemer dichiara che “queste misure mostrano un’azione decisa per rafforzare Credit Suisse mentre continuiamo la nostra trasformazione strategica per offrire valore ai nostri clienti e agli stakeholder. Io e la mia squadra siamo determinati ad andare avanti rapidamente”, per una banca più semplice che guardi alle necessità dei clienti.