Russia-Usa: scontro jet-drone nei cieli del Mar Nero e aereo di Putin su Estonia, cosa sta succedendo

La tensione già altissima tra Usa e Federazione russa per la guerra in Ucraina, rischia un’escalation, a causa di un incidente nei cieli del Mar Nero. Ma non è finita, perché aerei da caccia della Royal Force britannica e dell’aeronautica tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo nello spazio aereo dell’Estonia. Tutto questo fa pensare a un rischio escalation tra le due potenze.

La vicenda del drone russo sul Mar Nero

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che un veicolo militare Usa si è scontrato ed ha abbattuto un drone russo nello spazio aereo internazionale. Il Pentagono ha definito l’azione di Mosca “sconsiderata, non sicura e poco professionale” ed ha convocato l’ambasciatore russo.

“Voglio sottolineare che i piloti russi hanno agito in modo professionale, non c’è stato alcun contatto e non c’è stato alcun uso di armi”, ha dichiarato l’ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov, citato dalla Tass. “Consideriamo questo incidente come una provocazione”, ed ha aggiunto che “la Russia non sta cercando lo scontro con gli Stati Uniti”.

Il segretario del Consiglio per la Sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina Oleksy Danilov ha twittato: “L’incidente con l’UAV americano MQ-9 Reaper – provocato dalla Russia sul Mar Nero – è il modo di Putin di segnalare la sua disponibilità ad espandere il conflitto per coinvolgere altre parti. Lo scopo di questa tattica all-in è quello di alzare sempre la posta in gioco”.

L’aereo militare del Cremlino nello spazio aereo dell’Estonia

Intanto, come detto, gli aerei da caccia della Royal Force britannica e dell’aeronautica tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo nello spazio aereo dell’Estonia. La notizia arriva dalla Bbc in un tweet, ma non cita le fonti. Il velivolo si trovava tra l’enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo ed è transitato nello spazio aereo estone sul Baltico, senza annunciare il suo passaggio. I due aerei che lo hanno intercettato lo hanno scortato fuori dallo spazio estone.