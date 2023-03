Napoli blindata dalle forze dell’ordine per la partita con l’Eintracht

C’è allerta a Napoli in vista della partita di questa sera allo stadio Maradona, per gli ottavi di finale di Champions League, tra gli azzurri e l‘Eintracht Francoforte.

La scorsa notte una decina di persone vestite di nero hanno assaltato il bar Alkymya Bellini, in piazza Bellini, con un lancio di bottiglie. Tre nuovi autobus di tifosi tedeschi sono giunti poche ore sul lungomare, dall’aeroporto di Capodichino.

Gran parte dei supporters dell’Eintracht Francoforte alloggiano all’hotel Continental: sono 800 in tutto. In 600 all’interno della struttura, e in 200 all’esterno. Proprio accanto c’è l’hotel Vesuvio dove è ospitata la squadra.

I tifosi sono controllati a vista da polizia e carabinieri in tenuta antisommossa a causa del rischio di scontri violenti tra gli azzurri e i tedeschi. Ben 800 uomini sono in allerta anche se finora non ci sono stati episodi particolarmente critici. La Digos ha consigliato alla polizia tedesca e ai supporters dell’Eintracht Francoforte di restare in albergo.

Perché i tifosi tedeschi non assisteranno alla partita allo stadio Maradona

I tifosi tedeschi non potranno assistere alla partita, perché la società tedesca si è rifiutata di avvalersi dei biglietti per il settore ospiti dello stati messi a disposizione dalla SSC Napoli. Ma non è escluso che gli scontri possano avvenire in altre parti della città, dove i tedeschi andranno in giro come turisti.