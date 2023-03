Una banda di rapinatori ha usato un caterpillar per sradicare un impianto bancomat dalle poste di Valverde, in provincia di Catania. Siamo in via Vincenzo Bellini, dove i ladri hanno utilizzato l’escavatore per poi fuggire a bordo di un’automobile rubata. I malviventi hanno impiegato circa due minuti per portare a termine l’operazione: hanno caricato l’impianto su un furgone e sono poi fuggiti a bordo di un’automobile.

Stando a quanto rendono noto gli inquirenti, la banda era composta da almeno cinque persone. Due erano alla guida del furgone, uno al caterpillar e altri due fungevano da “pali”. L’assalto al Postamat è stato filmato per intero e poi postato sui social network da parte di un abitante del luogo. Sul fatto indagano ora i carabinieri. Da quantificare la cifra che i malviventi sono riusciti a portare a casa. I militari dell’Arma stanno ora analizzando ulteriormente le immagini per risalire all’identità dei rapinatori. Non è la prima volta che l’ufficio postale di Valverde subisce un attacco di questo tipo: già nel 2017 alcuni rapinatori portarono via il Postamat utilizzando sempre un escavatore.

Oltre al precedente, c’è anche un tentativo simile di furto effettuato proprio in questi giorni. Stavolta a Catania, nel rione Librino, dove i militari sono però riusciti a sventare il colpo. Un’altra banda di malviventi aveva infatti rubato un caterpillar per sradicare il Postamat del locale ufficio postale. Prima che la cassaforte fosse aperta, i carabinieri sono riusciti ad arrestare un 55enne colto in flagrante.