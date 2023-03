Biassono (Monza): 16enne muore durante gara clandestina di moto

Una sfida clandestina tra moto 125 finita in tragedia, domenica scorsa sul rettilineo della zona industriale. I due motociclisti hanno impattato contro un’auto: uno è morto, l’altro gravemente ferito

Domenica pomeriggio, zona industriale di Biassono, in provincia di Monza. Un rettilineo d’asfalto che diventa una pista per gare clandestine tra moto. È così che il 16enne C.D perde la vita dopo un giorno d’agonia all’ospedale Niguarda di Milano. Il ragazzo stava effettuando una gara di velocità in sella a una moto con un diciottenne di Carate Brianza. Il quale è rimasto ferito, con sette giorni di prognosi. La dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, è la seguente: durante la gara, con le moto lanciate a forte velocità, una Wolkswagen Polo grigia ha svoltato verso sinistra: mettendo regolarmente la freccia e trovandosi nella trattoria delle due moto.

Siamo su via Friuli, una strada di Biassono circondata da capannoni industriali e praticamente deserta durante il fine settimana. I carabinieri della stazione di Monza stanno verificando la dinamica dei fatti, smentendo l’esistenza di un fenomeno costante di gare clandestine in zona. Altri cittadini del paesino brianzolo, invece, sostengono che le gare di velocità tra moto e auto, soprattutto durante i weekend, sono praticamente all’ordine del giorno soprattutto di domenica. Il 16enne è stato trasportato in condizioni gravissime al Niguarda. Lunedì 13 marzo è arrivata la notizia del decesso.