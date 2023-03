Il Senato francese approva la riforma delle pensioni

Il Senato francese ha approvato la tanto contestata riforma delle pensioni, tanto voluta dal presidente Emmanuel Macron, che i cittadini hanno contestato nelle ultime settimane con scioperi e manifestazioni.

Il testo continuerà il percorso legislativo la prossima settimana, con un nuovo voto giovedì all’Assemblea nazionale.

Mentre la premier Elisabeth Borne dichiara che “è stato fatto un passo importante”, i francesi anche ieri hanno continuato a contestare la riforma in piazza. Secondo il sindacato unitario Cgt, un milione di persone ha manifestato in tutto il Paese, mentre il Ministero dell’Interno parla di 368mila cittadini. Vengono indicati numeri diversi anche per le proteste a Parigi, con i sindacati che parlano di 300mila persone, mentre il Ministero di 48mila.

Fermate 32 persone durante le proteste a Parigi

Durante lo sciopero di ieri a Parigi la polizia ha fermato 32 persone. “Se Macron è sicuro di sé, gli chiediamo di consultare i francesi” sulla riforma delle pensioni. Lo ha chiesto il leader del Cgt Philippe Martinez.

Dalla parte dei sindacati, anche l’estrema sinistra. Jean-Luc Melenchon ha chiesto ad Emmanuel Macron di “consultare il popolo”, aggiungendo che “in un Paese democratico, in una situazione di impasse creata dal potere, occorre una soluzione democratica”.