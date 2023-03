Elly Schlein proclamata segretaria del Pd: “Torniamo al lavoro per vincere le elezioni”

La deputata Pd Silvia Roggiani, presidente della Commissione nazionale per il Congresso, ha ufficialmente proclamato Elly Schlein segretaria Pd.

Oggi, domenica 12 marzo, in occasione dell‘Assemblea nazionale del partito, verranno eletti anche presidente, vicepresidenti, tesoriere e la direzione. Nei prossimi giorni poi, si decideranno i nuovi capigruppo alla Camera e al Senato.

La neosegretaria a chiesto all’assemblea di votare Stefano Bonaccini come presidente del Pd: “Propongo di votare Bonaccini come presidente dell’Assemblea”, ha dichiarato durante il suo discorso dopo la proclamazione. E si rafforza l’ipotesi di una sostituzione di Simona Malpezzi al Senato e Debora Serracchiani alla Camera.

Articolo Uno parteciperà alla “nascita del nuovo Pd”, come ha dichiarato il segretario Roberto Speranza arrivando all’assemblea.

La giornata è stata aperta con un minuto di silenzio per il senatore Bruno Astorre, morto nei giorni scorsi.

Enrico Letta: “Serviva un nuovo Pd e questo abbiamo fatto”

“Sarebbe stato possibile fare in tanti modi per arrivare qui, penso che la strada che abbiamo scelto sia stata quella giusta. Non c’era bisogno di un nuovo segretario o una nuova segretaria, non sarebbe stato sufficiente, anche con una persona straordinaria come Schlein. Ma serviva un nuovo Pd, e questo abbiamo fatto”. Così il segretario uscente Enrico Letta all’assemblea. “Servono le basi non per fare cento metri, ma la maratona, perché alle prossime politiche il Paese cambi profondamente”.

L’appello di Letta a Elly Schlein: “Usa fino in fondo la legittimazione della comunità”

Enrico Letta ha lanciato un appello a Elly Schlein: “Una delle cose che il nostro popolo ti ha chiesto è di guidarci, portarci avanti uniti. Soprattutto, la comunità dei democratici e delle democratiche ti ha chiesto di fare le scelte che devi fare, senza andare a negoziare e trattare con nessuna corrente, con chi ti dice cosa devi fare. La forza dell’investitura e della legittimazione che hai, usala fino in fondo”.

Elly Schlein: “Chi messo in discussione la sopravvivenza del Pd ha perso la scommessa”

“Molti mettevano in discussione la sopravvivenza stessa del Partito democratico, ma hanno perso la scommessa. Siamo ancora qui, più forti e uniti e stiamo arrivando. Sarà questa per noi una nuova primavera”, ha detto Schlein all’Assemblea del Pd. “La nostra risposta è chiara, vogliamo essere al fianco dell’Italia che fa più fatica affinché possano rialzare la testa, darsi strumenti di emancipazione e di riscatto. Siamo più determinati di prima a essere un partito umile nell’ascolto delle comunità e utile. Soprattutto davanti alle risposte sbagliate del governo di Giorgia Meloni, il governo più a destra della storia repubblicana. Noi siamo altro”.

“Da domani al lavoro per vincere le elezioni”

Il Pd è “un partito che cambia per contribuire a cambiare questo paese, saldamente ancorato alla propria storia e ai nostri valori, alla nostra costituzione che è antifascista. Dobbiamo cercare di dialogare con le altre forze di opposizione, ci sono terreni comuni, abbiamo la responsabilità di esplorarli insieme, dobbiamo partire da qui. Dopo le primarie è cambiato il clima, il respiro, i colori, l’interesse, l’ho visto nella bellissima piazza di Firenze”.

“Da domani torniamo a lavorare per vincere insieme le elezioni. E sono fiduciosa”, ha detto la segretaria Schlein.