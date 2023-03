Bollette luce e gas, i prezzi scendono ma gli utenti pagheranno il doppio: ecco perché

I prezzi delle bollette di luce e gas continuano a scendere. Arera prevede un taglio anche superiore del 20% nel caso dell’elettricità, tra aprile e giugno. Anche il gas sarà in discesa a marzo.

A dare la notizia, Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente. Il trend in ribasso riguarda i clienti del mercato tutelato. Tuttavia, come spiega il Corriere della Sera, non ci saranno cali consistenti come a gennaio.

Ma il caro-bollette non è finito. Il Corriere ha intervistato l’Unione Nazionale Consumatori, che ha spiegato che le bollette restano molto alte rispetto ai livelli pre-crisi, che tra luce e gas ammonta a 3.199 euro all’anno.

Bollette della luce

Secondo l’Unc, nonostante la riduzione del prezzo della luce del 20%, se il governo non rinnoverà gli sconti del governo Draghi e i prezzi resteranno costanti, la bolletta di una famiglia tipo passerebbe da 1.147 euro a 1.271 all’anno: un aumento di 124 euro.

Bollette del gas

Per quanto riguarda il gas invece, se i prezzi dell’energia restassero quelli di ora, la bolletta di una famiglia tipo con consumi di 1.400 metri cubi, passerebbe da 1.210 a 1.928 euro su base annua.

“Le bollette continuano a esser da infarti e mandano in tilt i bilanci del ceto medio. I prezzi di luce e gas, per quanto più bassi rispetto ai picchi record dei mesi scorsi, restano a livelli più che doppi rispetto ai tempi normali, prima che i prezzi, a partire da luglio 2021, iniziassero a decollare”, ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, al Corriere della Sera.

Sconti in bolletta, Pichetto: “Valuteremo con Ministero Economia”

“Stiamo facendo una valutazione in questi giorni in raccordo con il Ministero dell’Economia che tiene i cordoni della borsa”, dichiara il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin parlando della possibilità della conferma degli sconti che scadranno il 31 marzo per le bollette di luce e gas. “Questo influirà certamente nell’inserire o meno i cosiddetti oneri di sistema nella bolletta”.

Ipotesi bonus famiglia

Intanto il governo sta studiando l’ipotesi di un Bonus famiglia nell’ambito di eventuali aiuti sul caro-energia, che potrebbe partire dalla seconda metà di quest’anno e si baserebbe sui consumi. Prevede anche meccanismi premiali per i cittadini virtuosi, come ha annunciato il ministro Giorgetti alla fine dell’anno passato.