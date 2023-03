Secondo quanto appreso finora, non sono stati riportati danni a cose o persone. La scossa, come riporta Ingv, si è verificata intorno alle 16:05 di oggi, giovedì 9 marzo 2023.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Umbria, nella provincia di Perugia. Come riporta l’Ingv, l’epicentro è stato localizzato a cinque chilometri da Umbertide e la scossa ha avuto magnitudo 4.4, a una profondità di 10 chilometri.

Terremoto in Umbria avvertita anche in Toscana e nelle Marche

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sui social ha fatto sapere che il terremoto è stato avvertito anche “nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro provincia di Perugia”, ha scritto su Facebook.

Pare che la scossa sia stata avvertita anche in alcune zone della Marche.

Nessun danno a cose o persone

I vigili del fuoco fanno sapere che “al momento sono giunte alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco solo richieste di informazioni, non segnalazione di danni. Squadre sono state inviate in ricognizione sul territorio per verificare la situazione, in volo elicottero reparto volo Arezzo”.

“Terremoto Perugia: la nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione civile sul territori. Verifiche in corso”, fa sapere su Twitter il Dipartimento della Protezione civile.