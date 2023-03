Fiocco azzurro in casa Cavalli: lo stilista diventa papà a 82 anni

Non c’è età per diventare genitori: Roberto Cavalli è la dimostrazione di questo, perché a 82 anni è diventato papà per la sesta volta.

La notizia arriva dal settimanale di gossip Novella 200, che ha svelato anche il nome del bambino: si chiama Giorgio. Fiocco azzurro quindi in casa Cavalli, con la nascita del piccolo che lo stilista ha avuto con Sandra Nilsson, sua compagna da 15 anni.

Perché Cavalli ha chiamato il figlio come suo padre

“L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia, quando avevo quattro anni”, ha spiegato Cavalli al tabloid italiano, che racconta l’immenso dolore provato per aver aver perso il papà nel 1944: “Non ho parlato fino a 18 anni. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto”.

Gli altri figli di Cavalli

Come detto, il neonato Giorgio è il sesto figlio dello stilista italiano. Cavalli è padre di Tommaso e Cristina, nato dal primo matrimonio con Silvanella Giannoni, durato dal 1964 al 1974. In seconde nozze con la modella austriaca Eva Duringer nel 1980, sono nati Robin, Rachele e Daniele, ormai adulti.

Cavalli papà per la sesta volta: chi è Sandra Nilsson, la sua compagna da 15 anni

Cavalli sta insieme con Sandra Nilsson da 15 anni. La loro differenza di età è molta, anche se non sembrano sentirla. Lei infatti ha 37 anni e lavora nel campo della moda da quando aveva 14 anni, anno in cui fu notata da un talent scout di un’agenzia di modelle.

Ha partecipato a Miss Salming, Miss Siren, Miss Eu, Miss World Bikini Model, Miss Hawaiian e nel 2006 è stata eletta donna più bella della Svezia. Nel 2008 è stata la playmate del mese sulla rivista Playboy. Nel 2015 Cavalli le ha donato l’isola di Stora Rullingen, in Svezia, del valore di circa 2 milioni di euro.

Cavalli: non solo papà per la sesta volta! Buone notizie anche per il suo brand

Per Roberto Cavalli è un periodo di grandi novità: non solo perché è diventato padre per la sesta volta, ma anche perché il suo brand è tornato sulla cresta dell’onda, sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, dopo la fase calante del 2016, durante la quale l’azienda è stata costretta a licenziare 200 dipendenti.