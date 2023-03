Cutro blindata per il Consiglio dei ministri: le scritte sui muri contro il governo

È previsto per le 15.45 di oggi, giovedì 9 marzo, il Consiglio dei ministri straordinario convocato al Comune di Cutro, in relazione al naufragio dei migranti del 26 febbraio che ha provocato 72 morti accertati.

La città di Cutro è blindata, con le vie del centro chiuse, in particolare nelle vicinanze del Municipio, che accoglierà i ministri del governo Meloni all’interno dell’Aula consiliare. In piazza è previsto un sit-in di protesta. Da mezzogiorno le serrande dei negozi sono state abbassate come ordinato dal sindaco. E in tutte le strade sono schierate le forze dell’ordine.

Le scritte sui muri contro il governo

“Cutro non difende Piantedosi” e “il governo arriva, i morti rimangono”, ma anche “Cutro e la Calabria come Siria e Pakistan abbandonati a se stessi”. Sono le scritte comparse all’amba sui muri vicini alla strada provinciale che da Crotone porta a Cutro.

Intanto quatto salme di migranti morti nel naufragio sono stati portati nella notte al cimitero islamico di Bologna, dopo l’accordo raggiunto ieri dalla Prefettura con i familiari dei migranti. Dovrebbero partirne altre 21.