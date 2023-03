Una scena ai limiti dell’assurdo quella vista in Circumvesuviana. Siamo sulla linea ferroviaria che collega Napoli con i paesi dell’hinterland Vesuviano e con la Penisola Sorrentina, nel tratto compreso tra Vico Equense e Seiano. Le vibrazioni del vagone sono talmente forti che il pavimento e i sediolini si staccano letteralmente dal suolo durante la marcia del convoglio. La scena è stata immortalata dagli smartphone dei passeggeri che in quel momento si trovavano sul treno. E rilanciata dalla pagina satirica “Circumvesuviana: guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti.”

Il video è diventato così virale. Le immagini risalgono alla serata del 5 marzo, quando intorno alle ore 20:30 il treno era nella galleria che collega Vico Equense a Seiano. Sono ora in corso accertamenti per risalire alle cause del problema. Forse un difetto di fabbricazione del treno o una mancata manutenzione del convoglio. L’Eav, società che gestisce la linea su ferro, per ora non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale. Certo è che il video parla da solo: le vibrazioni si percepiscono ben distintamente. Fino a che i sediolini non si staccano dal pavimento, per effetto dei bulloni saltati. Uno di essi sobbalza e va a finire al centro del convoglio. Sullo sfondo si notano i passeggeri che, cautamente, si erano allontanati dal punto in questione. Una scena da “Poltergeist” che poteva mettere in serio pericolo l’incolumità dei presenti.