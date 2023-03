Stretta ai fumatori: in arrivo nuove regole valide anche per le sigarette elettroniche

Nuove norme in arrivo per tutti i fumatori: presto potrebbe essere vietato fumare all’aperto anche le sigarette elettroniche e i prodotti da tabacco riscaldato. La bozza dei nuovi divieti è già pronta e il provvedimento è stato annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci.

La stretta riguardo lo stop al fumo nei dehors, all’esterno di ristoranti e bar, nei parchi in presenza di donne incinta e bambini e alle fermate di metro, bus, treni, traghetti. Potrebbero anche essere eliminate le sale fumatori negli aeroporti.

Nuove regole anche per le pubblicità delle sigarette elettroniche

Ma non è tutto. Arriveranno nuove regole anche per le pubblicità di sigarette elettroniche di vario tipo, che prevedono gli stessi paletti previsti per il fumo tradizionale, per il quale è vietata la pubblicità diretta e indiretta.

Stretta ai fumatori: le sanzioni previste

I nuovi divieti potrebbero subire modifiche. La multa per i trasgressori dovrebbe essere di 275 euro, ridotta al 50% se si paga entro 60 giorni, ovvero la stessa sanzione prevista per chi infrange il divieto di fumo tradizionale nei luoghi al chiuso.