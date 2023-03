Treviso, auto contro platano: morte due ragazze di 17 e 19 anni

Un terribile incidente ha spezzato la vita di due ragazze in via Sant’Antonino a Motta di Livenza, provincia di Treviso. Ferito il conducente, un 19enne, e un altro ragazzo che era in macchina

Un incidente terribile che ha spezzato la vita di due ragazze di appena 17 e 19 anni. Sabato 4 marzo, poco prima della mezzanotte: una Bmw si schianta contro un platano in via Sant’Antonino a Motta di Livenza, provincia di Treviso. A guidare l’auto un 19enne, rimasto ferito nell’incidente. Per cause ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro uno degli alberi che costeggiano la strada. Per le due ragazze non c’è stato nulla da fare, sono morte sul colpo. Feriti il conducente e un altro ragazzo presente all’interno dell’auto.

I vigili del fuoco sono intervenuti con martelli idraulici e divaricatori per liberare i ragazzi rimasti feriti. L’auto era infatti ridotta a un ammasso informe di lamiere. Ora i due sono ricoverati in codice rosso, uno all’ospedale di Mestre, l’altro all’ospedale di Treviso. Le loro condizioni sono molto serie e i medici non hanno ancora escluso del tutto il pericolo di vita. I carabinieri della locale stazione hanno deviato il traffico fino a dopo l’alba per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’area. Per quanto riguarda le cause dell’incidente, tutte le ipotesi sono ora al vaglio dei militari dell’Arma.

Fino ad ora, i carabinieri escludono in modo certa solo il coinvolgimento di terzi: l’auto è uscita di strada da sola, senza subire tamponamenti o altri tipi d’urto. Probabilmente l’alta velocità ha giocato un ruolo determinante nella dinamica dell’incidente. In queste ore, i carabinieri stanno interrogando un gruppo di giovani che, prima dello schianto, avevano trascorso la serata assieme al gruppo di quattro ragazzi. I militari vogliono ricostruire con certezza le ore precedenti allo schianto, per verificare se chi si trovava alla guida era sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. L’identità delle due giovani vittime non è stata ancora resa nota.