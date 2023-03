Autobus con bambini contro un muro: tragedia in autostrada evitata grazie alle maestre

Il conducente del mezzo potrebbe essere stato colpito da un malore intorno alle 8.30 di questa mattina, a Pietra Ligure sulla A10 in direzione Limone.

Due maestre hanno salvato 52 bambini, riuscendo a prendere in mano il volante di un pullman fuori controllo in autostrada.

Il conducente del mezzo potrebbe essere stato colpito da un malore intorno alle 8.30 di questa mattina, a Pietra Ligure sulla A10 in direzione Limone. Il veicolo ha invaso la corsia opposta (direzione Franzia) e si è schiantato contro un muro.

Le insegnanti si sono rese conto della situazione e una delle due ha subito tirato il freno a mano. Se la sterzata fosse stata nella direzione opposta, il pullman avrebbe sfondato l’altro guardrail, oltre il quale non ci sono muri, ma il vuoto. E anche virando verso sinistra è comunque andata bene, visto che in quel momento non transitavano auto o tir.

Come sta il conducente

L’autostrada è rimasta chiusa fino all 10. Tutti i ragazzi a bordo dell’autobus sono stati fatti scendere e accompagnati a piedi (l’autostrada era chiusa) verso il casello di Pietra Ligure. Alcuni di loro si trovano in ospedale ma nessuno è ferito gravemente. Ricoverati anche una maestra e il conducente dell’autobus.