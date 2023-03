La notorietà Victor Quadrelli l’ha ottenuta, eppure non tutto è come sembra. Nonostante partecipazioni televisive illustri e numeri importanti che sta ottenendo sui social media (più di 131mila follower su Tik Tok e più di 75mila su Instagram), il 33enne colombiano, arrivato all’età di 2 anni in Italia sta vivendo un presente difficile: “Sto in un ripostiglio di più o meno 13m² a Campo de’ Fiori, qui al centro di Roma, ma ora anche quello è traballante“.

La storia di Victor Quadrelli: “Non ho mai avuto l’approvazione della mia famiglia adottiva”

“Ho una grande passione per la comicità, ma soprattutto per Paolo Villaggio“. Comincia così la nostra chiacchierata con Victor Quadrelli, per molti noto come un fedele imitatore del famoso ragioniere italiano, sia nella voce sia nell’aspetto.

Per diverso tempo Quadrelli ha passeggiato per le strade di Roma, portando il suo omaggio a Fantozzi. Ma il 33enne ci tiene a sottolineare che questa scelta non è stata dettata dal suo coraggio, bensì perché è “un artista che è finito sulla strada”.

Come ha raccontato anche in altre interviste, Quadrelli è arrivato a Roma per inseguire il sogno di diventare comico, iniziando proprio dalla strada, facendo l’elemosina e passando molto tempo a dormire tra le vie della Capitale, una conseguenze del suo allontanamento dalla famiglia adottiva: “Non ho mai avuto l’approvazione in nulla da parte loro – confessa alle telecamere di iNews24 – La comicità è la mia famiglia, il mio papà è stato Ferruccio Amendola, Paolo Villaggio, Bud Spencer“.

Oggi però il rischio di tornare in mezzo alla strada è ancora alto: “Non ho un lavoro fisso, quindi non riesco a pagare [l’affitto, ndr] fisso, quindi non riesco a pagarlo fisso [l’affittuario, ndr], a volte deve aspettare un po’ di più. Adesso mi ha detto che deve venire una ditta a fare dei lavori, quindi lo ringrazio, ma ora anche quello è traballante“.

E non mancano delle stoccate al mondo dello spettacolo, reo di tenerlo lontano da certi palcoscenici: “Devo aver dato sicuramente fastidio a qualcuno dell’ambiente perché ci sono molte cose che non tornano“.

Chi è Victor Quadrelli?

Victor Quadrelli è un comico nato il 13 gennaio del 1990 a Bogotà, in Colombia, ed è arrivato in Italia a soli 2 anni grazie a una famiglia adottiva di Bellaria, in provincia di Rimini. Da diverso tempo è a Roma per inseguire l’obiettivo di lavorare nel mondo dello spettacolo come comico. Celebri le sue apparizioni a Italia’s Got Talent e a Viva Rai 2. Recentemente è apparso nel programma radiofonico “La Zanzara“.