Meloni a Nuova Delhi: “L’India può facilitare il percorso per la pace giusta in Ucraina”

“Il governo indiano può contare sul sostegno del nostro governo a 360 gradi per rafforzare le nostre relazioni. Davvero c’è un grande lavoro che possiamo fare insieme, chissà che questo non mi porti a raggiungere le vette di consenso del primo ministro Modi… si sa che è il più amato al mondo, non ho la presunzione di arrivare allo stesso obiettivo, ma sicuramente dimostra una grande capacità di leadership per la quale gli faccio le mie grandi congratulazioni”.

Conclude così, la premier Giorgia Meloni, il suo discorso in India, dopo l’incontro con il primo ministro Narenda Modi.

“Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno all’Ucraina. Condividiamo l’auspicio che l’India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una pace giusta”, ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia.

Meloni a Nuova Delhi, Modi: “India pronta a contribuire alla pace”

“Fin dall’inizio del conflitto l’India ha detto che la questione si può risolvere solo con dialogo e diplomazia: l’India è prontissima a contribuire a qualsiasi progetto per la pace”, ha detto il primo ministro indiano Narenda Modi, dopo il bilaterale.