Disastro ferroviario in Grecia, due treni si scontrano: almeno 36 morti

Trentasei persone sono morte ieri sera in un incidente ferroviario in Grecia. Altre ottantacinque sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, tre vagoni sono deragliati all’altezza vicino a Tempe, circa 380 chilometri al Nord di Atene, dopo che un treno merci si è scontrato con un altro convoglio che trasportava trecentocinquanta passeggeri.

Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che i salvataggi sono ancora in corso. Due ospedali della città di Larissa sono stati posti in emergenza per accogliere i feriti. Tra loro, venticinque sarebbero in gravi condizioni.

Disastro ferroviario in Grecia: a bordo tanti studenti universitari

Le autorità locali hanno fatto sapere che a bordo del treno passeggero c’erano molti studenti universitari, che stavano tornando a casa dopo i festeggiamenti di Carnevale dopo un weekend lungo.

Yannis Nitsas, presidente del sindacato dei lavoratori delle ferrovie greche, ha fatto sapere che nel tragico incidente sono morti otto anche dipendenti delle ferrovie, tra cui due macchinisti del treno merci, e due macchinisti del treno passeggeri.

Le prime ricostruzioni della tragedia

Secondo le dichiarazioni del presidente della Regione della Tessaglia, Konstantinos Agorastos, i due treni si sono scontrati sullo stesso binario. I primi due vagoni del treno passeggeri sono distrutti dopo aver preso fuoco.

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato la conseguenza di un errore umano. Il portavoce del governo Yannis Economou ha dichiarato che è stata avviata un’indagine per capire la dinamica.

Sul posto si sta recando il premier greco Kyriakos Mitsotakis, che ha anche proclamato tre giorni di lutto cittadino.

“I miei pensieri sono rivolti al popolo greco dopo il terribile incidente ferroviario che ha provocato tante vittime ieri sera vicino a Larissa. Tutta l’Europa è in lutto con voi. Auguro anche una pronta guarigione a tutti i feriti”, ha twittato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.