Roberto Vecchioni dice la sua sullo stadio Meazza. Il cantante, autore di Luci a San Siro, ha dichiarato dall’università Iulm: “Spero tantissimo che San Siro viva più a lungo di me. Ci sono due cose contrastanti: la nostalgia, i ricordi, l’infanzia, il divertimento, l’amicizia e la musica tutte sparite da una parte; dall’altra ci sono tante altre cose, Milano è una città europea fondamentale, l’unica città italiana che va avanti”.

“È l’Inter di sempre, questa squadra ha il carattere di noi interisti. Non riesco a capire gli alti e bassi tra Champions e campionato. Come vedo Inzaghi? Non lo so, è difficile gestire l’Inter, come è difficile gestire l’Italia ed è difficile gestire il Partito Democratico. Comunque se la caverà”.