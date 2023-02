Elly Schlein segretaria del Pd, Fioroni lascia il partito: le reazioni

"Per me la vittoria di Schlein rappresenta la fine di un ciclo politico. Ha detto "Bonaccini fa perfino le iniziative con Fioroni"... che spazio può esserci per noi?", spiega Fioroni.

La neosegretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato Enrico Letta per un passaggio di consegne informale. La proclamazione ufficiale si terrà il 12 marzo, in occasione dell’assemblea Dem.

Elly Schlein segretaria Pd, Fioroni: “Che spazio può esserci per noi?”

L’elezione della prima segretaria donna del Partito democratico è arrivata inaspettata ed ha suscitato tante reazioni. La prima è stata quella di Beppe Fioroni, storico dirigente della Margherita e tra i fondatori del Pd, sosteneva Stefano Bonaccini al congresso.

All’Adnkronos ha spiegato che con la vittoria di Elly Schlein “nasce un nuovo progetto che non è più il Pd che avevamo fondato e prendo atto della marginalizzazione dell’esperienza popolare e cattolico democratica”.

Fioroni aggiunge che “per me la vittoria di Schlein rappresenta la fine di un ciclo politico. Ha detto “Bonaccini fa perfino le iniziative con Fioroni”… che spazio può esserci per noi?”.

Nuove nomine nel Pd, Serracchiani: “Naturale che sia così”

Non è della stessa idea Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera: “Se come gesto di benvenuto metterei a disposizione il mio mandato? Posso parlare solo per me: è naturale che sia così. Con l’elezione del nuovo segretario troverei normale che venisse rimesso il mandato, lo avrei fatto anche se avesse vinto Bonaccini. Ed è vero che i gruppi parlamentari sono il luogo dove il partito farà l’opposizione più dura e determinata. La Camera è il luogo dove oggi siamo riusciti a farla questa opposizione. Penso ai temi della giustizia, delle ong e della manovra di bilancio. Io continuerà a fare la mia parte”.

Picierno: “Risultato che deve interrogarci seriamente”

“La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd ci restituisce un risultato inatteso, che deve interrogarci in modo serio: questo deciso dagli iscritti è stato ineditamente rovesciato dal voto ai gazebo, sintomo anche di un sistema politico che vive di entusiasmi e di voglia di cambiamento. Per questo motivo l’esito del voto rappresenta una novità nel campo progressista che è destinata forse a cambiate il modo con cui concepiamo la rappresentanza”. Così, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, candidata in tandem con Stefan Bonaccini alla segreteria del Pd. “Auguro ad Elly Schlein e a tutti noi buon lavoro”, conclude la nota.

Elly Schlein segretaria Pd, Bonaccini: “A disposizione per dare una mano”

Il candidato sconfitto Stefano Bonaccini è tornato alla carica di presidente della Regione Emilia Romagna e apre alla collaborazione con la nuova segretaria del Pd: “Io sono a disposizione per dare una mano”. Lo stesso fa Elly Schlein: “Mando un saluto caloroso a Stefano Bonaccini, ringraziandolo per il confronto alto e rispettoso che abbiamo avuto. Ringrazio Cuperlo e De Micheli e i loro sostenitori. Da domani lavoreremo insieme nell’interesse del Paese. Lavoreremo per l’unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere”.

Salvini: “Pd problema per il governo? Se il presupposto è questo si parte male”

“Esordire dicendo che il Pd sarà un problema per il governo, visti i problemi che hanno gli italiani, non mi sembra il massimo”. Così, a Venezia, il vicepremier Matteo Salvini, commentando le parole di Elly Schlein. “Spero fosse la tensione o il momento, o l’ora tarda, perché gli italiani pagano i politici per risolvere i problemi e non per crearli. Spero che riveda le sue posizioni, perché abbiamo bisogno di una opposizione determinata, ma non aggressiva o ideologica. Se i presupposti sono questi, secondo me si parte male”.

Elly Schlein segretaria Pd, Meloni: “Mi aspetto un’opposizione durissima”

Non è della stessa idea la premier Giorgia Meloni, che si è congratulata con Elly Schlein e si è complimentata con il Partito democratico per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. “Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”.

La presidente del Consiglio, ai microfoni di Bruno Vespa a Cinque Minuti, ha dichiarato: “Penso che sia uno scenario molto interessante, ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente mi aspetto un’opposizione durissima, io ho fatto un’opposizione durissima”. Ed ha aggiunto: “Il confronto delle idee non mi ha preoccupato, mai spaventato. Le ho sentito dire che Il Pd sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è stata un problema mai, semmai lo è stato per la sinistra. Per noi il confronto, se fatto sulle idee, è una buona notizia. Sicuramente sono pronta al confronto e le auguro ancora buon lavoro”.

Calenda: “Opa di Articolo Uno sul Pd”

“Il Pd com’è stato concepito, come confluenza di riformisti, cattolici democratici e sinistra, è finito. Abbiamo assistito all’Opa di Articolo Uno sul Pd”. Sono le parole del leader di Azione Carlo Calenda, che aggiunge: “Si apre un grande spazio riformista, per gli elettori che vogliono affrontare le cose in modo pragmatico e non ideologico”.

Elly Schlein segretaria Pd: l’apertura del M5S

“Gli elettori del Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 sul lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi. Su questi temi noi abbiamo già da tempo progetti chiari”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che apre alla collaborazione con il Pd.