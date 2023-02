Selfie con Maria De Filippi alla camera ardente di Costanzo: bufera sul web

Non si placano le polemiche per i selfie che alcuni fan hanno richiesto a Maria De Filippi durante il secondo giorno di camera ardente per Maurizio Costanzo

Uno smartphone, la messa in posa e lo sguardo all’obiettivo. Il selfie è diventato ormai pane quotidiano per molti. Se non fosse che, stavolta, parliamo di uno scatto avvenuto durante una camera ardente. Nello specifico: quella di Maurizio Costanzo. Dove la moglie, Maria De Filippi, è stata avvicinata da alcuni fan. Con una richiesta che, dato il luogo e la circostanza, è apparsa quanto meno inopportuna. De Filippi, protetta dai suoi grandi occhiali scuri, non si è sottratta. Ma ciò non ha evitato che sul web e sui giornali si scatenassero le polemiche su un gesto definito, nel migliore dei casi, indelicato.

Selfie con Maria De Filippi, i commenti: “Decadenza morale di una generazione”

Particolarmente duro il commento di Rita Dalla Chiesa, parlamentare e conduttrice televisiva, postato su Twitter: “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria. Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre.” Sulla stessa linea di pensiero il giornalista Andrea Pennacchioli: “Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria De Filippo nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione.” E se i commenti dei personaggi noti del mondo politico e dello spettacolo mantengono, comunque, un certo contegno, molto più duri sono quelli dei comuni utenti social. Fino ad augurarsi persino la morte degli autori dello scatto.

I funerali di Maurizio Costanzo, morto giovedì scorso a 84 anni, si terranno quest’oggi – 27 febbraio – alle ore 15 nella chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma. I funerali solenni sono disposti dal Ministero della Cultura, come confermano le parole del ministro Gennaro Sangiuliano. Il quale sottolinea che si vuole così rendere omaggio al “grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana.” Una formula, quella dei funerali solenni, che viene prevista laddove vi siano eventi luttuosi che colpiscono in modo particolare la coscienza comune.