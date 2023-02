Anniversario della guerra in Ucraina, Meloni: “La Russia un anno fa ha scioccato il mondo”

“Un anno fa, il presidente Putin pensava che avrebbe rapidamente preso Kiev. Poi ha incontrato il coraggio dell’Ucraina e la volontà di ferro delle nazioni di tutto il mondo”. Sono le parole del presidente Usa Joe Biden su Twitter, in occasione dell’anniversario dell’invasione russa in Ucraina, che cade oggi, 24 febbraio 2023.

Oggi gli Stati Uniti annunceranno un pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 2 miliardi di dollari, da utilizzare innanzitutto per finanziare la produzione di munizioni negli Usa.

Anniversario guerra in Ucraina, Meloni: “Putin vuole andare oltre l’Ucraina”

“Un anno fa la Federazione russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina. Aveva già compiuto in passato aggressioni nei confronti dei propri vicini e non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini storici. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare un atto così grave“. Queste le parole della premier italiana Giorgia Meloni in un videomessaggio diffuso in occasione dell’anniversario della guerra in Ucraina.

“Ci eravamo illusi, l’obiettivo di Putin era quello di far capitolare l’Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli stati confinanti, non solo europei. Ma quel piano è fallito e Mosca ha dovuto fare i conti con l’eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la libertà e con una cosa più forte dei missili e dei carri armati, l’amore per la propria patria“, aggiunge Meloni.

“Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto per questo, a Bucha e Irpin, l’ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò. Ma l’Ucraina non è e non sarà sola perché sta difendendo i valori di libertà e democrazia su cui nasce l’identità europea e le fondamenta stesse del diritto internazionale, senza il quale varrebbe solo la forza militare e ogni Stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal proprio vicino. Non possiamo consentirlo ed è nostro dovere lavorare per arrivare a una pace giusta. Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini. L’Italia è dalla loro parte”, ancora Meloni“.

Sunak: aumentare gli aiuti a Kiev più velocemente

Anche il Regno Unito conferma l’aiuto a Kiev, con il premier britannico Rishi Sunak che oggi dirà agli alleati del G7 di aumentare gli aiuti più velocemente per far sì che l’Ucraina abbia un vantaggio “decisivo” sul fronte.

Anniversario della guerra in Ucraina, le parole di Zelensky

“Il 24 febbraio milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistere e combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest’anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria!”. È il tweet del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in occasione dell’anniversario della guerra in Ucraina ha anche guidato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.

Von der Leyen: “Con Kiev tutto il tempo necessario”

L’appoggio a Kiev è confermato anche dall’Europa, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che twitta: “Un anno di brutale aggressione russa. Un anno di eroica resistenza ucraina. Un anno di solidarietà europea. Davanti a noi c’è un futuro di unità”. E rivolgendosi all’Ucraina ha scritto: “State combattendo per la libertà, per la democrazia e per il vostro posto nell’Unione europea. Siamo con voi, per tutto il tempo necessario”.

Sulla stessa linea anche Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo: “Continueremo a stare al fianco dell’Ucraina. Per tutto il tempo necessario. Per la pace. Per la libertà. Per la giustizia. Gloria all’Ucraina”.

Anniversario della guerra in Ucraina, la posizione della Cina

La Cina ha presentato una piano di pace di 12 punti, ma secondo Der Spiegel, Xi’an Bingo Intelligent Aviation starebbe trattando con l’esercito russo. In base alle informazioni raccolte dal giornale tedesco, l’azienda, che si occupa della produzione di droni kamikaze, avrebbe accettato di produrre e testare 100 prototipi di droni ZT-180 prima di consegnarli alla Difesa russa entro questo aprile. Gli esperti ritengono che questi droni sono in grado di trasportare una testata da 35 a 50 chilogrammi.

Medvedev: “Spingere più lontano possibile i confini della Russia”

E dal fronte opposto arrivano i messaggi della Russia: “Dobbiamo spingere il più lontano possibile i confini dalle minacce al nostro Paese, anche se questi sono i confini della Polonia”, ha scritto sul Telegram l’ex primo ministro e vicepresidente del Comitato di sicurezza delle Federazione russa Dmitri Medvedev.