Superbonus: tutti i termini che è necessario conoscere

Superbonus: trovate difficoltà a comprendere la normativa a causa dei termini tecnici? Non siete gli unici: si tratta di una materia complessa, perché mette insieme il lessico delle ricostruzioni edili, del fisco e delle banche. Il rischio quindi è che chi non è addetto ai lavori trovi qualche difficoltà.

Proviamo a spiegarvela.

Cos’è l’Ape

L’Ape è l’attestato di prestazione energetica, che va fatto prima dell’avvio del Superbonus e alla fine dei lavori per certificare il miglioramento della classe energetica, che deve essere di almeno due.

Cos’è l’asseverazione

Si tratta di una dichiarazione rilasciata da un professionista che certifica la congruità dei costi delle opere per cui si chiede l’agevolazione fiscale. È necessaria per la cessione del credito del Superbonus. Nel Bonus sisma è obbligatoria anche se si opta per la detrazione. Per gli altri bonus serve solo per la cessione dei crediti di operazioni che richiedono autorizzazioni edilizie.

Cartolarizzazione

È un’operazione tipicamente compiuta con i mutui. Serve per vendere crediti a una società specializzata che ne paga il prezzo di acquisto emettendo obbligazioni. Il credito viene ceduto a sconto.

Cassetto fiscale

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e vi si accede tramite credenziali, Spid e Cie. Il servizio consente ai contribuenti di consultare le proprie informazioni fiscali. I crediti accettati sono visibili nel cassetto fiscale del concessionario e possono essere usati da subito, in compensazione, tramite l’F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento.

Il meccanismo della cessione del credito

Il contribuente che fa i lavori cede il suo diritto al rimborso fiscale a un soggetto che subentra nel diritto, pagando in contanti una somma minore dell’ammontare complessivo della detrazione.

La prima cessione si può effettuare liberamente. Le altre devono avvenire tramite finanziarie, banche, assicurazioni. Si possono fare fino a un massimo di tre cessioni. La quarta è possibile solo in favore di una banca che poi può cedere ai suoi clienti professionali.

Cos’è la Cilas

È la comunicazione di inizio lavori. Serve al Comune in cui si trova l’immobile e viene redatta da un professionista. Serve per tutte le opere del Superbonus, tranne che per la demolizione con successiva ricostruzione.

F24 e compensazione

L’f24 è il modello con cui si pagano, anche tramite compensazione, tasse e imposte.

Quoziente familiare

È un meccanismo diverso dalla valutazione del reddito familiare dell’Isee. Si ottiene sommando il reddito familiare e dividendo per un coefficiente che dipende dal numero dei componenti. Il risultato non può superare i 15mila euro.

Visto di conformità

Attesta che ci sono i presupposti che danno diritto alla detrazione, sulla bade della documentazione prodotta dal contribuente. Viene rilasciato da un professionista ed è sempre necessario per la cessione del credito del Superbonus. Nel bonus sisma lo è anche se si opta per la detrazione, per gli altri bonus serve solo per la cessione dei crediti derivanti da operazioni che richiedono autorizzazioni.