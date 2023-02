Una scultura di Jeff Koons dal valore di 42mila dollari (circa 40mila euro) è rovinosamente caduta dal piedistallo su cui era stata posta. Una donna, ospite di un’anteprima privata all’Art Wynwood di Miami, ha toccato più volte l’opera – forse incuriosita dal fatto che sembrasse un palloncino – e l’ha fatta rovinare al suolo. La scultura di Koons ritraeva un palloncino blu a forma di cane, ma il materiale di cui era fatta non era certo lo stesso dei palloncini. Bensì vetro: dato che, appena caduta, si è subito frantumata in mille pezzi.

La scultura, dal colore blu brillante, faceva parte della serie “Balloon Dog” per cui Jeff Koons è diventato famoso in tutto il mondo. I visitatori presenti all’Art Wynwood hanno raccontato che, inizialmente, si pensava a un siparietto architettato ad arte nell’ambito di una performance artistica. Ciò che è accaduto, invece, è stato purtroppo del tutto “spontaneo”. Nessuna messa in scena o performance: l’opera di Koons è andata sul serio in frantumi. I visitatori raccontano, ancora, di aver visto la donna picchiettare sulla scultura. Forse per verificare se fosse o meno un palloncino gonfiabile.

Bénédicte Caluch, consulente artistico di Bel-Air Fine Art a Miami e sponsorizzatore dell’opera di Koons, ha dichiarato al Miami Herald che la collezionista non aveva intenzione di rompere l’opera. Il fatto è avvenuto in maniera del tutto accidentale. Per cui l’assicurazione coprirà in toto i danni arrecati all’opera.