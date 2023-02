Terremoto Siria e Turchia: due nuove scosse, decine di morti e centinaia di feriti

È di almeno undici morti e centinaia di feriti il bilancio di due nuove scosse avvenute poco dopo le 18 ore italiane di ieri, nel Sud della Turchia e nella Siria del Nord. La prima di magnitudo 6.3, la seconda di 5.8. Dalla scossa del 6 febbraio, sono saliti a 47mila i morti del sisma che ha colpito i due Paesi.

Al momento si contano 6 vittime in Turchia e 5 in Siria. Come comunicato dalla Protezione civile turca Afad, l’epicentro è stato individuato nell’area di Defne, nella provincia di Hatay, una delle più colpite il 6 febbraio.

L’Euro Mediterranean Sesmological Centre (EMSC) ha fatto sapere che la prima scossa è a una profondità di 10 chilometri ed è stata avvertita in un raggio di oltre 400 chilometri, da circa 30 milioni di persone in Turchia, Libano, Siria, Cipro e Israele.

Terremoto Siria e Turchia Guterres: “Pronti a dare altri aiuti”

“Continuo a rivolgere i miei pensieri alle popolazioni di Turchia e Siria che affrontano l’impatto delle nuove scosse di terremoto che hanno colpito l’area. Un team dell’Onu sul campo sta valutando la situazione e, se necessario, siamo pronti a fornire ulteriore supporto”. Così Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite.

La situazione in Siria e in Turchia dopo le due nuove scosse

Nelle città siriane di Aleppo, Tartus, Hama e Latakia, gli abitanti presi dal panico sono saltati giù dai tetti e dai balconi nel tentativo di mettersi in salvo. Il numero dei feriti in Siria è salito a 500.

In Turchia invece, oltre ai morti si contano 294 feriti. Il nuovo sisma ha scatenato panico. Nuvole di polvere si sono sollevate nella città. Nuovi crolli.