Maddie McCann sparì in Portogallo da una casa vacanza dell'Algarve, mentre i genitori Kate e Gerry McCann cenavano a poche decine di metri di distanza.

Una svolta potrebbe arrivare sul caso di Maddie McCann, la bimba britannica di quattro anni scomparsa in Portogallo nel 2007.

Una ragazza polacca di ventun’anni di nome Giulia sostiene di essere lei. “Penso di essere Maddie”, ha detto. “Devo fare un test del dna. Gli investigatori britannici e polacchi mi ignorano. Aiutatemi”, ha scritto sul suo profilo Instagram @iammadeleinemcan, dove condivide post con particolari fisici che ricordano Maddie.

Secondo gli investigatori tedeschi la bimba britannica sarebbe stata uccisa poco dopo la sua sparizione dal pedofilo tedesco Christian Brueckner.

Maddie McCann: le similitudini con Julia

Julia ha raccontato di essersi insospettita dopo alcune allusioni fatte dalla nonna e, da quel momento in poi avrebbe cominciato a notare la sua somiglianza con Maddie.

In un video Julia mostra le somiglianze con Madeleine cerchiandole di rosso, un’altra foto invece, secondo il suo punto di vista, proverebbe che la forma della sua faccia è simile a quella della bimba scomparsa.

Ma c’è altro: Julia mostra di avere un difetto oculare simile a quello di Maddie: “Ho un difetto all’occhio, lo stesso che aveva Maddie. Solo che nel mio caso scompare ogni anno”. Nel caso di Maddie era causato da una condizione molto rara di coloboma all’occhio destro. Identica, anche una voglia sulla gamba, sempre a detta della ragazza.

Dai suoi social Julia ha confessato di aver subito abusi da piccola da parte di un uomo di cognome Ney, lo stesso cognome di Martin, uno dei primi sospettati del rapimenti di Maddie che poi venne scagionato.

Inoltre la giovane ha spiegato di aver chiesto alla madre foto di quando era incinta di lei, cartelle cliniche e foto della sua infanzia, ma lei non le avrebbe mostrato nulla.

I dubbi degli investigatori

Le affermazione della giovane hanno fatto emergere alcuni dubbi. Innanzitutto l’età di Julia non combacia con quella di Maddie. Lei infatti ha 21 anni, mentre la bimba scomparsa oggi ne avrebbe 19. Inoltre Julia, nello stesso periodo in cui Maddie venne rapita frequentava l’asilo in Polonia, a Breslava.

La 21enne spiega anche questo ultimo punto: l’età sui suoi documenti sarebbe falsa e la maestra d’asilo le avrebbe confessato che lei è andata a scuola solo da settembre 2007 a luglio 2008.

La polizia non ha fornito dichiarazioni specifiche sulla storia raccontata da Julia ma intanto le indagini della sua ricerca proseguono e si stima che finora siano costate 13 milioni di sterline, cioè 23 milioni di dollari circa.

Ma storia di Maddie McCann

La Procura tedesca ritiene che il colpevole fu Brueckner, già in carcere per altri reati quando fu dato l’annuncio. Il corpo di Maddie non è mai stati ritrovato.

Julia ha raccontato di essere in contatto con una cugina della bambina scomparsa, che avrebbe parlato della possibilità di confrontare il suo Dna con quello dei genitori di Maddie.

I genitori della bimba scomparsa oggi hanno 54 anni e hanno altri due figli di 17, gemelli, Sean e Amelie. I due sarebbero aperti a fare questi accertamenti: “La famiglia non corre rischi, è disposta a guardare tutte le piste. La ragazza sembra simile, non c’è dubbio e se quello che dice è vero, ci sono tutte le possibilità che possa essere lei. Tutto torna”, ha raccontato una fonte al Daily Star.