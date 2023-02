Sanremo, il parere di De Luca: “Di sinistra? No, di sfrantummati”

Quello di quest’anno è entrato a pieno titolo nella lista dei Festival di Sanremo che difficilmente saranno dimenticati. E anche oggi, a una settimana dalla fine, c’è chi continua a parlarne per l’esibizione di Blanco, o per quella di Fedez durante la quale ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami, scagliandosi anche contro altri membri del governo senza aver anticipato il testo del suo freestyle allo staff Rai.

Ma non è finita qui. Ha fatto discutere ancora una volta il marito di Chiara Ferragni, quando durante l’esibizione nella serata delle cover con gli Articolo 31, si è sentito urlare: “Giorgia, legalizzala!”, riferito alla premier Meloni affinché legalizzi la marijuana. Infine, il bacio della discordia e anche la simulazione di un rapporto sessuale tra Rosa Chemical e ancora una volta Fedez, che ha letteralmente rubato la scena alla moglie che era sul palco dell’Ariston come co-conduttrice per due serate, la prima e l’ultima.

Al centro del gossip? La storia d’amore tra i Ferragnez!

Mentre il gossip infiamma sul futuro della coppia, e il web è diviso tra chi crede che la coppia sia in crisi e tra chi crede che il silenzio di Fedez sui social sia solo una mossa di marketing per far parlare di sé ancora di più, in vista del documentario The Ferragnez che dovrebbe uscire in primavera.

Nel tam tam dei commenti si è fatto spazio anche il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che si contraddistingue sempre per le sue battute sarcastiche e il suo modo di spiegare i concetti.

“A Sanremo, tutto il campionario degli infelici di questo mondo”. Questa la didascalia che annuncia un reel caricato dal capo indiscusso del Pd in Campania. Una frase che di certo invoglia ad aprire il video per continuare ad ascoltare il suo pensiero.

E in effetti, ad aprire il video, c’è da divertirsi. De Luca ha definito i protagonisti del Festival di Santemo “sfessati, sciamannati, sfrantummati”. Che carino! Ma di certo la simpatia non manca al presidente campano, che ne ha anche per i cantanti: secondo lui sono “imbecilli”. E definisce la kermesse canora un evento “volgare, di cafoni”.

Questo il testo integrale del video di De Luca

“Immagino che molti di voi avranno visto il Festival di Sanremo. Bene, avrete avuto davanti agli occhi tutto il campionario degli infelici di questo monto. Avrete avuto modo di vedere gli sfessati, gli sciamannati, gli sfrantummati. Ecco, questa è la gerarchia dell’umanità che si è presentata su quel palco. La cosa incredibile è che pensano di essere moderni, ma questi sono imbecilli. Comunque sia, sono opinioni. Hanno detto che era un Festival di sinistra. No, era un Festival dei cafoni, volgare. Forse una cosa apprezzabile è stata qualche discesa di scalinata da parte di qualche donna del mondo dello spettacolo obiettivamente apprezzabile, diciamo così”.