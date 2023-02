Caso Cospito, Delmastro si difende durante l’interrogatorio: l’atto non era secretato

"Le parole di Nordio in Aula hanno aggravato la loro situazione. Le dimissioni sono l'unica via d'uscita a prescindere dalle decisioni dei magistrati", twitta Letta.

L’interrogatorio di Andrea Delmastro è durato circa due ore. Il sottosegretario alla Giustizia ha risposto alle domande dei pubblici ministeri per l‘indagine sull’intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli nei confronti dei parlamentari del Pd sulla vicenda di Alfredo Cospito.

Uscendo da piazzale Clodio, Delmastro non ha risposto alle domande dei giornalisti, e ha solo detto: “Buon lavoro”.

Davanti al procuratore Francesco Lo Voi il sottosegretario avrebbe ribadito la sua versione dei fatti, cioè non c’è stata alcuna rivelazione e l’atto non era secretato. Presenti il suo avvocato Giuseppe Valentino, i pm Rosalia Affinito e Gennaro Varone, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e appunto, da Lo Voi.

Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma in seguito all’esposto del deputato di Europa Verde Angelo Bonelli. L’ipotesi di reato è rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio.

Letta (Pd): “Si dimettano a prescindere dalle decisioni dei magistrati”

“Abbiamo da subito chiesto le dimissioni di Delmastro e Donzelli per la gravità politica e istituzionale del loro comportamento. Le parole di Nordio in Aula hanno aggravato la loro situazione. Le dimissioni sono l’unica via d’uscita a prescindere dalle decisioni dei magistrati”. Queste le parole del segretario del Pd Enrico Letta su Twitter.