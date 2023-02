Superenalotto, pioggia di milioni in Italia con il 6: ecco chi ha vinto

Alla fine ha vinto il sistemone e il jackpot più prezioso nella storia del Superenalotto in Italia è stato distribuito a 90 fortunatissime quote. Un sistema elaborato dalla Sisal e poi venduto alle varie ricevitorie: pagando 5 euro, molti hanno realizzato un sogno con la combinazione vincente 1, 38, 47, 52, 56, 66. Jolly: 72, Superstar: 23.

Il record precedente era stato raggiunto il 13 agosto 2019 nella ricevitoria Sisal Bar Marino di Lodi con 209.106.441,54 milioni di euro, vinti con una schedina da appena due euro. Sul podio ci sono anche i 177.729.043,16 euro vinti a Sperlonga (in provincia di Latina) il 30 ottobre 2010. E poi il 26 ottobre 2016 a Vibo Valentia il montepremi vinto er stato di arrivato a 163.538.706,00 euro.

A seguire, il 22 maggio 2021 il jackpot è stato di 156.294.151,36 euro ed è andato a Montappone, in provincia di Fermo. Poi a Bagnone (Massa-Carrara) il 22 agosto 2009 vittoria da 147.807.299,08€. Il 9 febbraio 2010, a Parma e a Pistoia un doppi sistema da 139.022.314,64€.

Ma più vittorie sono state registrate anche in Sicilia: a Caltanisetta 130.195.242,12€ il il 17 aprile 2018 e a Catania, il 23 ottobre 2008, la vincita di 100.756.197,30€. E ancora, il 19 maggio 2012 94.836.378,29€ sono stati vinti sempre a Catania mentre il 25 febbraio 2017 a Mestrino (Padova) Il jackpot era stato di 93.720.843,46€.

Superenalotto, pioggia di milioni in Italia: come sono state distribuite le quote

Secondo i primi dati diffusi dall’agenzia Agimeg il record spetta alla Campania con 14 quote: 6 di queste sono state vendute al Bar Paradiso di Stelle di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Ma in realtà i soldi arriveranno quasi ovunque, anche perché le giocate son o state soprattutto in bare tabaccherie di paesi. E allora vediamo insieme in quali locali sono state acquistate le quote vincenti:

6 quote Bar Paradiso di Stelle – via Appia 197 199 – Atripalda (Av)

5 quote Bar alla terrazza – via Pordenone 45 – Codroipo (Ud)

5 quote Dolce forno -via Mainini snc – Montecassiano (Mc)

3 quote Tabacchi Nuvoli – piazza Kennedy 14 18 – Palestrina (Rm)

3 quote Edicola – piazza Cavour angolo – via dei Mille snc – La Spezia

3 quote Bar Bevuto di Catalano Carmelino – via Bevuto 16 – Termini Imerese (Pa)

2 quote Primus Cafe – corso Italia 49 – Sant’Antimo (Na)

2 quote Bar pasticceria Dolci Sfoglie – via dei Pini 56 – Casal Velino (Sa)

2 quote Fumi e profumi – viale Friuli 5 – Cormons (Go)

2 quote Tabacchi Benedetto – via Colombo 201 – Crotone

2 quote Tabacchi Castaldo – via Oberdan 69 71 – Afragola (Na)

1 quota Café Central – statale 31 Alessandria 165 – Casale Monferrato (Al)

1 quota Edicola cartoleria – via Torino 38 – Carema (To)

1 quota Tabaccheria Lanteri Claudio – piazza Mattirolo 15 c – Torino

1 quota Bar H – via Sospello 146 – Torino

1 quota Tabaccheria Francesca – via Cimabue 2 b – Pioltello (Mi)

1 quota Tabaccheria Corbo Bressani Mara – piazza Aldo Moro 5 – Attimis (Ud)

1 quota Edicola Giacomi – via Diaz 63 – Bolzano (Bz)

1 quota Fable s.r.l. – via Demetrio Tripepi 124 – Reggio di Calabria (Rc)

1 quota Tabacchi n 16 – via Po 31 d – Cattolica (Rn)

1 quota Tabaccheria del Domm – via Dogana 1 – Milano

1 quota Edicola tabacchi – via Alcide De Gasperi 22 a – Rovetta (Bg)

1 quota Bar edicola stazione Largo Matteotti 2 3 – Toscolano-Maderno (Bs)

1 quota Tabaccheria Arcobaleno – via del Lagaccio 66 – Genova

1 quota Tabacchi Stadio – via Novara 123 – Milano

1 quota Sisal Entertainment spa – via Ugo Bassi 6 – Milano

1 quota Bar tabacchi Ca’ Rossa – via 5 giornate 1716 – Caronno Pertusella (Va)

1 quota Tabaccheria via Roma 47 – Villafranca Padovana (Pd)

1 quota Casonato Diego – via dei Mille 318 a – Rovigo (Ro)

1 quota Alba Chiara via Oriani 8 a – Trieste (Ts)

1 quota Tabaccheria Gualandi Marcello – via Gordini 24 2 – Valsamoggia (Bo)

1 quota Bernardi Sara – via Monari 14 – Vergato (Bo)