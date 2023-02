Perché Nicola Sturgeon, premier scozzese, si è dimessa

La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha confermato le sue dimissioni in una conferenza stampa alla Bute House, Edimburgo, specificando che resterà in carica fino a quando non verrà eletto il suo successore: “Mi dimetto da leader, ma non lascio la politica”, ha dichiarato.

Nicola Sturgeon ha specificato che continuerà ad occuparsi di molti problemi come l’indipendenza della Scozia e che continuerà a lavorare con i giovani. “Non c’è dubbio che questa è stata una decisione molto difficile per me”, ha aggiunto la premier.

“Essere la vostra prima ministra è stato il privilegio più grande della mia vita. Niente di ciò che farò in futuro cambierà questo sentimento. Grazie dal profondo del mio cuore”.

Nicola Sturgeon si è dimessa, perché

Ma perché Nicola Sturgeon ha deciso di dimettersi dopo essere stata premier per otto anni? Da diverse settimane è stata criticata per la legge sull’autocertificazione di genere, adottata dal suo governo, ma respinta da Londra, e da un successivo calo dei consensi.

C’è stata anche la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che ha negato alla Scozia la possibilità di convocare un referendum bis sulla propria indipendenza. Dopo queste vicende, in un sondaggio di YouGov è emerso che il sostegno alla prima ministra è sceso dal 50 al 44%.

Ma nonostante questo il Partito nazionalista resta il più popolare della Scozia.

“Sono stata Nicola Sturgeon la politica per tutta la vita. Ora voglio dedicare un po’ di tempo a Nicola Sturgeon la persona, l’essere umano”, ha detto la premier.