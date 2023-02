Cicatrice francese, la nuova challenge su TikTok: un gioco autolesionista e pericoloso

Non si tratta solo di un segno estetico. Anche se sembra un semplice livido, questa cicatrice può diventare pericolosa.

Si chiama cicatrice francese ed è il nuovo trend di TikTok, diventato virale e che coinvolge ragazzi e ragazze soprattutto delle scuole medie e superiori.

Sulla piattaforma circolano tanti video tutorial su come realizzarla, ma anche di chi mostra la ferita. Com’è spiegato, per procurarsela bisogna stringere a forbice le guance tra le dita, all’altezza dello zigomo, fino a che non si crea un livido rosso che poi tende al blu.

La challenge che sembra essere apprezzata dai giovani è partita dalla Francia e per questa ragione ha preso il nome di cicatrice francese. Il gioco ovviamente è pericoloso ed ha messo in allerta alcune scuole.

Cicatrice francese: i casi in Italia

Un professore di italiano, Stefano Camasta, di una scuola media di Bologna, ha segnalato la questione alla preside, come racconta La Repubblica. Una studentessa ha ammesso che “è una sfida su TikTok, c’è il video tutorial che insegna come fare”.

In Emilia Romagna sono stati registrati almeno dieci casi a San Donato e dodici a Savena, come riporta Il Resto del Carlino. Un altro caso si è verificato ad Argelato, dove alcuni insegnanti hanno immediatamente avvisato la dirigente scolastica.

I casi si stanno estendendo anche in altre città italiane. A Verona, la preside di una scuola media ha allertato i genitori con una circolare: “Invito le famiglie a vigilare sull’utilizzo della rete e a collaborare affinché si smetta di fare tanta importanza a contenuti di questo tipo”.

Rischi per la salute

Non si tratta solo di un segno estetico. Anche se sembra un semplice livido, questa cicatrice può diventare pericolosa. Tra le prime conseguenze c’è la rottura dei capillari che come spiega il primario di dermatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Giampiero Girolomoni “può rimanere sotto forma di macchie rosse-violacee”. E per scomparire potrebbero essere necessari anche alcuni mesi.