Caso Donzelli: Delmastro indagato per rivelazione di segreto d’ufficio

Andrea Delmastro Delle Vedove è indagato dalla Procura di Roma per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio. L’inchiesta è stata aperta dopo l’esposto del parlamentare di Europa Verde Angelo Bonelli.

Il sottosegretario alla Giustizia potrebbe essere ascoltato già domani dai pubblici ministeri sul caso che lo vede protagonista insieme con il collega di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli.

Cosa è successo

Secondo la Procura Delmastro avrebbe dato informazioni al deputato, suo coinquilino, sul caso Alfredo Cospito. A sua volta lui le avrebbe utilizzate durante il discorso in Aula in cui ha attaccato i parlamentari del Pd che avevano fatto visita all’anarchico al carcere di Sassari.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha più volte fatto presente che i documenti diffusi non erano sottoposti a segreto d’ufficio, e che lascerà che l’inchiesta faccia il suo corso rispettando il lavoro dei magistrati.

Caso Donzelli-Delmastro, Bonelli: “Si devono dimettere”

“Ora ad accertare le responsabilità sarà, purtroppo, l’autorità giudiziaria e non il ministro Nordio che si è prestato a un’inaccettabile operazione politica che, da uomo di diritto come lui è, non avrebbe dovuto avallare”. Queste le parole di Angelo Bonelli, dell’alleanza Verdi e Sinistra. “Ribadisco che a prescindere dall’esito dell’inchiesta giudiziaria, Delmastro e Donzelli si devono dimettere rispettivamente da sottosegretario e vicepresidente del Copasir per evidente inadeguatezza e inaffidabilità”.