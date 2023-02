Regionali, Salvini: “Astensionismo deriva da errore che coinvolge tutti”

"È un errore che coinvolge tutti, la politica che si parla addosso e che parla di retroscena è una politica che non parla a chi vive nelle periferie. Io in primis vedrò di entrare in modalità monaco buddhista", le parole di Salvini a margine della visita alla fiera Bit a Milano.