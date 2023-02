Diventano sempre di più, in queste ore, le segnalazioni da parte di persone che ritengono di aver visto una sorta di meteorite solcare i cieli di Puglia e Basilicata. Siamo nella serata di San Valentino, 14 febbraio, mentre alcune telecamere di sicurezza riprendono, effettivamente, un oggetto luminoso che lascia dietro di sé una scia. I testimoni sostengono che, successivamente, si sarebbe sentito anche un boato. Ai vigili del fuoco, però, non risultano segnalazioni di danni in nessuna delle due regioni.

“Si è illuminato come fosse giorno. Poi ho sentito un boato”, racconta un ragazzo che intorno alle ore 19 ha avvistato l’oggetto solcare i cieli di Casamassima (provincia di Bari). “È stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese”. È quanto sostiene una ragazza che ha avvistato il “meteorite” a Martina Franca, provincia di Taranto. Il video che pubblichiamo è tratto da una telecamera di sicurezza di Marconia, provincia di Matera. Nei giorni scorsi, un oggetto luminoso simile a quello avvistato nei cieli di Puglia e Basilicata è stato avvistato nel Nord della Francia.