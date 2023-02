Russia: costruiti per Putin un treno blindato e una ferrovia segreta

Il treno ha alta priorità in modo che il capo del Cremlino possa viaggiare senza soste e in sicurezza.

Vladimir Putin ha fatto costruire una rete ferroviaria segreta per raggiungere le sue residenze. La notizia è stata diffusa su Telegram e segue quella di ieri secondo cui, da quando è cominciata la guerra in Ucraina, il presidente russo viaggia su un treno personale blindato per motivi di sicurezza.

Il giallo delle foto pubblicate, poi rimosse dall’azienda appaltatrice

L’azienda appaltatrice russa RemStroyService ha pubblicato una serie di immagini della stazione ferroviaria segreta, dotata di sala conferenza, sala ricevimento, sala riposo vip e sala per la scorta.

La costruzione di questa stazione era iniziata negli anni Settanta durante la Guerra Fredda, per il leader sovietico Leonid Brezhnev, ma era stata abbandonata. I lavori sono ripresi con massima urgenza quando è cominciata la guerra in Ucraina, ma le immagini sono state subito rimosse, anche se rimaste in archivio.

I giornalisti investigativi russi hanno scattate una foto del treno, che è camuffato da treno standard delle Ferrovie russe. La differenza con gli altri è la presenza sul tetto di involucri che contengono antenne per le comunicazioni cifrate.

Il treno ha alta priorità in modo che Putin possa viaggiare senza soste e in sicurezza.

“Tutte le principali residenze di Vladimir Putin sono state collegate da linee ferroviarie e nelle vicinanze sono state costruite stazioni segrete”, come rivelato su Telegram dalla pubblicazione Project, che aggiunge anche che almeno tre località sono state collegate alla rete segreta, riporta Ansa.