Regionali, Sbardella (FdI) a iNews24: “Gualtieri fermo: dati elettorali di Roma ancora non caricati sul sito del Ministero”

Il centrodestra governa 15 Regioni su 20 in Italia. Gli elettori di Lazio e Lombardia hanno scelto i candidati Francesco Rocca e Attilio Fontana. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito della coalizione in entrambe le Regioni. Ne abbiamo parlato con Luca Sbardella, deputato e membro del Dipartimento Organizzazione Dirigente, con delega agli Eventi di FdI. “Grandissima soddisfazione per entrambi i risultati. Ci riconfermiamo in Lombardia e conquistiamo il Lazio, che è stato governato dal centrosinistra per dieci anni. Sapevamo che il Lazio avrebbe cambiato direzione perché eravamo ben coscienti della cattiva gestione del centrosinistra. Grande soddisfazione anche per la lista di Fratelli d’Italia. Complimenti alla ministra Daniela Santanchè, coordinatrice regionale della Lombardia, all’onorevole Paolo Trancassini, coordinatore regionale del Lazio e Giovanni Donzelli, che è stato chiamato da Giorgia Meloni a gestire la federazione romana e l’ha fatto con risultati eccellenti”, dichiara Sbardella.

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che questo risultato rafforza l’azione di governo. Su quali priorità?

“Le priorità sono quelle già stabilite dal programma di governo. Innanzitutto partiamo dalla rimessa in moto dell’economia, dopo la pandemia e governi poco attivi nel legittimarla. Ciò comporta anche un rilancio dell’occupazione, problema annoso. I governi precedenti hanno cercato di risolverlo con il reddito di cittadinanza, che non può essere una cosa a tempo indeterminato”;

Cosa ha permesso a Fratelli d’Italia di raggiungere questo risultato elettorale?

“Sono contento per la vittoria di Fratelli d’Italia, ma sono al tempo stesso contento perché il partito non ha fagocitato gli alleati, azzerando il rischio generale di fibrillazioni. Come si può vedere, in Lombardia la Lega non è crollata come sembrava da alcuni sondaggi. Questo tranquillizza e stabilizza e forse anche per questo la premier ha detto che il risultato stabilizza il governo. Fratelli d’Italia ha vinto perché l’attrazione elettorale di Giorgia Meloni in questo momento è fortissima e sappiamo che l’elettorato tende a polarizzare le proprie posizioni. Probabilmente viene premiata anche la chiarezza della linea politica del partito. Questo l’abbiamo riscontrato anche a Roma, dove l’elettorato moderato guarda più a Fratelli d’Italia che agli altri partiti”;

A proposito del Lazio. Ci sono da affrontare il problema dei rifiuti, dei trasporti e nel 2025 ci sarà anche il Giubileo. Come governerà il centrodestra?

“La priorità del Lazio è risvegliare Roma, che vive una situazione imbarazzante, è piena di problemi e la giunta Gualtieri non li sta assolutamente affrontando. In questo momento, martedì, mentre in Lombardia sono stati addirittura già individuati tutti gli eletti perché sono stati elaborati tutti i dati, in Lazio è tutto fermo perché i dati elettorali di Roma ancora non sono stati caricati sui sistemi informatici del Ministero dell’Interno. Il Comune di Roma è incredibilmente fermo. Il sindaco Gualtieri non ha assolutamente rimesso in moto la macchina comunale e non ha risolto alcun problema. Lì i cinghiali scorazzano non più solo in periferia: ora si avvicinano sempre più al centro per colpa dei rifiuti che vengono raccolti a singhiozzo. Il traffico è incredibile, insomma non è stato affrontato alcun problema, Roma è abbandonata a se stessa e non lo merita”;

Però c’è il via libera per il termovalorizzatore…

“Almeno su questo la giunta Gualtieri sta facendo qualche passo avanti nella realizzazione. Noi siamo cauti: vogliamo approfondire meglio dove si farà, come, le condizioni e le infrastrutture a servizio del termovalorizzatore. Sappiamo bene che bisogna incrementare la raccolta differenziata, ma è indispensabile”;

Nel 2025 ci sarà il Giubileo…

“Il centrodestra se ne occuperà per tutte le competenze che riguardano il governo. Ci sono poi competenze “congiunte” con il Comune di Roma. Speriamo che su questo il sindaco Gualtieri batta qualche colpo”.